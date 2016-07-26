У Києві автомобіль патрульної поліції зіткнувся з джипом (фото)

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на очевидця аварії.

ДТП сталося на регульованому перехресті в районі Великої Кільцевої та вулиці Кондратюка.

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Toyota Prius патрульної поліції зіткнулася з Toyota Land Cruiser. Патрульний автомобіль сильно пошкоджений в районі бампера, у позашляховика – менш значні пошкодження.

Даних про постраждалих немає.