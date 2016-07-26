У Києві автомобіль патрульної поліції зіткнувся з джипом (фото)
14:41, 26 липня 2016Інциденти
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В Оболонському районі Києва патрульний автомобіль потрапив у ДТП.
На околиці Києва зіткнулися дві "Тойоти" / 112.ua
Про це повідомляє 112.ua з посиланням на очевидця аварії.
ДТП сталося на регульованому перехресті в районі Великої Кільцевої та вулиці Кондратюка.
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Toyota Prius патрульної поліції зіткнулася з Toyota Land Cruiser. Патрульний автомобіль сильно пошкоджений в районі бампера, у позашляховика – менш значні пошкодження.
Даних про постраждалих немає.
На околиці Києва сталося чергове ДТП з патрульною машиною / 112.ua
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