У центрі Запоріжжя вночі стався вибух біля філії банку
У Запоріжжі вночі стався вибух біля філії одного з банків на проспекті Соборному.
Як повідомляється на сайті Національної поліції України, інформація про вибух надійшла правоохоронцям 30 липня о 02.35.
Читайте такожЗ військової частини в зоні АТО втік озброєний автоматом "контрактник" (фото)
На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції, керівництво Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та фахівці вибухотехнічної служби.
«Вибух стався внаслідок спрацювання невстановленого пристрою. Вибухом пошкоджено два склопакети та зовнішній блок системи кондиціювання. Проникнення в приміщення банку не було. Постраждалих немає», - повідомили в поліції.
Наразі триває огляд місця події. Поліція проводить заходи для встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.