У центрі Запоріжжя вночі стався вибух біля філії банку

Як повідомляється на сайті Національної поліції України, інформація про вибух надійшла правоохоронцям 30 липня о 02.35.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції, керівництво Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та фахівці вибухотехнічної служби.

«Вибух стався внаслідок спрацювання невстановленого пристрою. Вибухом пошкоджено два склопакети та зовнішній блок системи кондиціювання. Проникнення в приміщення банку не було. Постраждалих немає», - повідомили в поліції.

Наразі триває огляд місця події. Поліція проводить заходи для встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.