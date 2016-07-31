В Одесі внаслідок стрілянини поранено військовослужбовця Нацгвардії

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Одеської області, інцидент стався 30 липня на вул. Маразліївській біля парку Шевченка.

За даними поліції, четверо бійців Національної гвардії несли службу з охорони публічної безпеки та порядку на вулицях Одеси. Між ними і групою з трьох молодих людей виникла сварка, яка переросла в бійку. «29-річний житель Одеської області дістав стартовий пістолет, перероблений під травматичну зброю і здійснив кілька пострілів у бік 26-річного військовослужбовця Національної гвардії», - наголошується у повідомленні.

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Після стрілянини група молодих людей намагалася втекти, але була затримана іншими військовослужбовцями Нацгвардії. Постраждалий був доставлений у медичний заклад, де лікарі йому поставили діагноз «вогнепальне поранення грудної клітки і тазу». Після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

Водночас затриманих молодих людей доставили до Приморського відділку поліції Одеси. Молодий чоловік, який відкрив стрілянину, затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває.