Резонансна ДТП у Харкові: водій BMW, над яким натовп хотів вчинити самосуд, був під дією наркотиків
У прокуратурі Харківщини встановили, що водій, який 30 липня влаштував жахливу аварію, внаслідок якої пішохода розірвало на частини, перебував під впливом наркотичних речовин.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківщини, передає 057.
Крім того, відомо, що водій їхав зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину.
"Прокуратура наполягає на мірі запобіжного заходу - утриманні під вартою без права внесення застави. Чоловікові оголошено підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України)", - повідомили у прокуратурі.
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Сьогодні в Київському суді відбудеться засідання у міру запобіжного заходу водієві іномарки.
Нагадаємо, 30 липня в Харкові водій автомобіля BMW збив пішохода, і протягнув його ще по дорозі близько десяти метрів. Від удару пішоходу відірвало ногу і переламало все тіло. Після зіткнення машина врізалася в огорожу.