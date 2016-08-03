На Львівщині вандал розтрощив 150 могил на сільскому кладовищі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, до Самбірського відділу поліції 2 серпня надійшло повідомлення від голови однієї із сільських рад району про те, що на сільському кладовищі місцеві жителі виявили велику кількість пошкоджених могил та розбиті надгробні плити і хрести.

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Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи, встановлено, що вночі на 2 серпня на території кладовища було розбито надгробні плити майже на 150 могилах, а також із 15 поховань витягнуто і розтрощено надмогильні хрести. Надгробки та хрести були розбиті важким предметом, схожим та молот.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного у скоєнні вандалізму і в порядку ст. 208 КПК затримали 23-річного непрацюючого місцевого жителя.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 297 КК України (наруга над могилою, - карається штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк).

Мотиви, які спонукали молодого чоловіка зруйнувати велику кількість поховань односельців, з’ясовуються.