Мешканець Києва порізав сусіда, що облив водою його машину, поливаючи квіти

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, інформація про те, що в під’їзді одного з будинків лежить чоловік з ножовим пораненням, надійшло до чергової частини Деснянського управління поліції вчора ввечері.

На місці події за показами свідків правоохоронці встановили, що конфлікт виник між двома місцевими мешканцями: 1963 і 1954 років народження.

"53-річний чоловік поливав квіти біля свого під’їзду та облив автомобіль сусіда. 62-річний чоловік вийшов з’ясувати стосунки, виникла суперечки, а згодом бійка", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЖитель Дніпра застрелив з вікна чоловіка, що підійшов до його гаражу

53-річного потерпілого доставили в лікарню з проникаючим пораненням черевної порожнини.

Правоохоронці затримали старшого учасника конфлікту в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його закривавлений одяг і розкладний ніж вилучили та направили для проведення експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Готуються матеріали для оголошення підозри у скоєнні злочину, в суді йому буде обрано запобіжний захід.