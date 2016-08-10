Мешканець Києва порізав сусіда, що облив водою його машину, поливаючи квіти
У Києві біля житлового будинку на проспекті Володимира Маяковського чоловік отримав ножове поранення за те, що облив водою автомобіль сусіда.
Як повідомляє прес-служба поліції Києва, інформація про те, що в під’їзді одного з будинків лежить чоловік з ножовим пораненням, надійшло до чергової частини Деснянського управління поліції вчора ввечері.
На місці події за показами свідків правоохоронці встановили, що конфлікт виник між двома місцевими мешканцями: 1963 і 1954 років народження.
"53-річний чоловік поливав квіти біля свого під’їзду та облив автомобіль сусіда. 62-річний чоловік вийшов з’ясувати стосунки, виникла суперечки, а згодом бійка", - йдеться у повідомленні.
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53-річного потерпілого доставили в лікарню з проникаючим пораненням черевної порожнини.
Правоохоронці затримали старшого учасника конфлікту в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його закривавлений одяг і розкладний ніж вилучили та направили для проведення експертизи.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Готуються матеріали для оголошення підозри у скоєнні злочину, в суді йому буде обрано запобіжний захід.