У Дніпрі зловмисник під час переслідування тяжко поранив поліцейського

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Дніпропетровській області, куля потрапила оперуповноваженому карного розшуку Жовтневого (Соборного) відділення поліції у ліву частину грудної клітки.

Правоохоронцю надана перша невідкладна допомога, наразі він очікує на дві операції в обласній лікарні ім. Мечникова.

Поранення дніпровський поліцейський отримав 28 липня близько 17:30 під час затримання зловмисника, підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень чоловікові за допомогою того ж пістолета.

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Правоохоронці отримали інформацію, що підозрюваний у злочині може знаходитися в районі лікарні ім. Мечникова. Помітивши підозрюваного за кермом автомобіля, вони підійшли до нього та представилися.

«Несподівано водій почав стріляти по поліцейських. Встановлено, що нападник користувався переробленим пневматичним револьвером типу «Флобер» з посиленою силою удару», - йдеться у повідомленні.

Одна з куль потрапила у поліцейського, що дало можливість озброєному чоловіку втекти. Проте завдяки введеному плану «Перехват» зловмисника вдалося затримати.

Зброю вилучено та направлено на експертизу. Наразі підозрюваний знаходиться у СІЗО. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.

Крім відповідальності за ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), йому загрожує кримінальна відповідальність за ч.3 ст.345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), що передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі.