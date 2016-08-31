На Київщині двох співробітників прокуратури спіймали на вимаганні коштів - ГПУ

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Встановлено, що ряд співробітників прокуратури Києво-Святошинського району «за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час службовими особами прокуратури вимагали неправомірну вигоду від представника суб’єкта господарювання за зняття арешту з банківського рахунку, накладеного в іншому кримінальному провадженні».

Кримінальною справою за цим фактом займається Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Головного слідчого управління ГПУ.

«За результатами слідчих дій, проведених у підрозділах прокуратури Київської області та за місцем проживання зазначених осіб, вилучено кошти, які є предметом неправомірної вигоди, а також 14 засобів зв’язку та комп’ютерну техніку», - повідомили у Генпрокуратурі.

В порядку ст. 208 КПК України затримано двох працівників прокуратури, яким 30 серпня було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання їм про обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії, спрямовані на викриття та притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб, причетних до вчинення корупційного злочину.

У ГПУ нагадали, що 29 серпня за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в розмірі понад 375 тис. грн було затримано одного з працівників прокуратури Києво-Святошинського району.