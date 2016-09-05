Суд максимально пом'якшив запобіжний захід патрульному, підозрюваному у вбивстві юнака у BMW в Києві

Про це у коментарі УНІАН повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«Клопотання прокуратури міста щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному (Олійнику – УНІАН) на особисте зобов’язання, яке розглянув Печерський суд у п’ятницю (2 вересня) ввечері, було задоволено», - заявила вона.

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«Відповідне клопотання було обумовлено двома факторами: перший – це те, що запобіжний захід, який діяв на той час - домашній арешт - не може бути застосований до підозрюваного понад 6 місяців, а друге – те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні вже майже завершене. Ми найближчим часом плануємо оголосити про його завершення і відкриття матеріалів для ознайомлення сторонам, тобто стороні захисту та потерпілим», - додала Максимець.

«За рішенням суду запобіжний захід діятиме до 31 жовтня, але ми впевнені, що до цього часу обвинувальний акт вже буде скерований до суду», - зауважила речниця прокуратури Києва.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські, що переслідували порушника правил дорожнього руху на BMW, відкрили вогонь по цьому автомобілю. В результаті загинув 17-річний пасажир, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто. Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

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Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Олійнику - висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві. Печерський районний суд Києва тоді заарештував його, але згодом Олійника відпустили під домашній арешт.