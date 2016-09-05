У Луцьку обстріляли патрульних, які прибули за викликом, одного поранено

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила прес-секретар патрульної поліції Луцька Ольга Бузулук.

Правоохоронці отримали інформацію, що невідомі хочуть проникнути в офісне приміщення.

"Поліцейські піднімалися на п'ятий поверх зазначеної будівлі, і на п'ятому поверсі дві людини відразу почали по них стріляти, після почали тікати. У відповідь правоохоронці не стріляли. Поліцейські не наздогнали зловмисників, так як в одного з ноги сочилася кров", - розповіла Бузулук.

Читайте такожСуд максимально пом'якшив запобіжний захід патрульному, підозрюваному у вбивстві юнака у BMW в Києві

За її словами, поліцейського поранено в стегно. Його вже виписали з лікарні. Іншому патрульному куля потрапила в головний убір, біля обличчя. Життю обох нічого не загрожує.

"Наші інспектори змогли за кілька годин знайти автомобіль, який, можливо, належить злочинцю. Раніше він на ньому їздив і був підозрюваним у вчиненні таких правопорушень, цим займаються слідчі", - заявила прес-секретар.