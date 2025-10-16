Ігри доступні для завантаження протягом тижня, до 23 жовтня.

Настав четвер, а це означає, що магазин Epic Games запустив чергову безкоштовну роздачу ігор. До вечора 23 жовтня користувачі можуть забрати два тайтли в жанрі сурвайвл-хоррор і point-and-click адвенчура.

Amnesia: The Bunker – четверта частина відомої хорор-франшизи з аналогом Чужого з Alien: Isolation, який реагує на кожен рух і звук. Автори називають гру "пісочницею з рандомізацією", завдяки якій кожне проходження буде унікальним.

Гра має 93% позитивних відгуків у Steam.

Відео дня

Також у магазині роздають Samorost 3, головоломку від легендарних авторів квестів із чеської студії Amanita Design. Гравці продовжать пригоди героя з минулих двох частин, який має мандрувати незвичайним світом і розв'язувати головоломки. У Samorost 3, що цікаво, ті самі 93% позитивних відгуків у Steam.

З вечора 23 жовтня в Epic Games Store стартує нова роздача. Тоді віддаватимуть Fear the Spotlight – любовний лист класичним хорорам 90-х.

Нагадаємо, через 6 років в Epic Games Store нарешті з'явилася функція попереднього завантаження ігор. Попереднє завантаження буде відкриватися за 5 днів до релізу через зашифровану збірку.

Вас також можуть зацікавити новини: