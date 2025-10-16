Зеленський і Трамп обговорять також надання крилатих ракет Tomahawk.

Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський завтра на зустрічі обговорюватимуть перехід України в наступ на полі бою.

Як пише видання Politico, глава Білого дому вже анонсував, що Київ хоче перейти в наступ. "Вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ", - сказав Трамп.

До теперішнього часу, як зазначило видання, уже відомо, що Зеленський і Трамп обговорять також надання крилатих ракет Tomahawk і системи протиповітряної оборони.

Україна сподівається, що ця зустріч допоможе отримати сучасне озброєння, необхідне для проведення чергової контрнаступальної операції проти російських окупантів.

"Ми справді можемо перейти в наступ - усе залежить від зброї, яку ми отримаємо, і затвердженого плану", - прокоментував ситуацію виданню український високопоставлений чиновник.

Зустріч Зеленського і Трампа

17 жовтня Зеленський і Трамп проведуть зустріч у Білому домі. Вони мають намір обговорити постачання далекобійної зброї, посилення протиповітряної оборони, антиросійські санкції.

Про те, що Трамп планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні в п'ятницю ЗМІ дізналися 13 жовтня.

