Аби приховати незаконне походження грошей, нардеп розробив цілу схему їх легалізації.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинному народному депутату у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомила пресслужба НАБУ. За даними слідства, народний обранець заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив.

"Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив. Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Потім частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

"Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності. Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу", - поінформували в НАБУ.

Водночас, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram зазначив, що мова йде про Євгена Шевченка.

Справа Шевченка

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора зібрали докази державної зради з боку Шевченка.

Нардеп масово розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій в Україні та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні-листопаді 2024 року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та суспільні настрої всередині держави.

Для "розгону" кремлівських наративів він активно використовував свої канали у відеохостингу YouTube і Telegram, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ.

Печерський районний суд Києва відправив його під варту.

