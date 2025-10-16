Застосовувати ШІ-технології у творчих питаннях легендарний геймдизайнер не збирається.

Легендарний геймдизайнер Хідео Кодзіма поділився своїми думками щодо штучного інтелекту та його використання у розробці ігор. В інтерв'ю WIRED творець MGS і Death Stranding заявив, що розглядає ШІ радше як друга, а не засіб для творчості.

За словами Кодзіми, багато колег використовують штучний інтелект для генерації ідей, але тут він і сам чудово справляється. Хідео не має наміру покладатися на генеративні моделі для творчої частини процесу.

Замість цього геймдизайнер збирається використовувати ШІ-технології для автоматизації рутинних і одноманітних завдань:

Відео дня

"Я б керував творчою частиною, а він [ШІ] відповідав за рутину. Це підвищує ефективність. Це спільна робота, а не просте використання", – заявив він.

Кодзіма переконаний: якщо опанувати нейромережі, то розробка відеоігор стане істотно дешевшою, а їхнє створення займатиме в рази менше часу. Усе це стане дійсністю, коли людина перестане бачити в нейромережі свого конкурента.

Хоча геймдизайнер позитивно ставиться до застосування ШІ у створенні ігор, схоже, що в Kojima Productions нейромережі поки що не відіграють значної ролі. Принаймні Кодзіма не навів конкретних прикладів їхнього використання.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Google презентувала нейромережу, яка може генерувати відеоігри. Результати вже круті, але поки що з купою артефактів і "галюцинацій".

УНІАН розповідав, що в новій грі від творців The Last of Us діалоги писатиме нейромережа. Глава студії Ніл Дракманн раніше висловлювався на підтримку штучного інтелекту в геймдеві.

Вас також можуть зацікавити новини: