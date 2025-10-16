Якщо війна завершиться для Росії успіхом, то стимул продовжувати буде більшим.

Сценарій нападу Росії на одну з країн НАТО залежить від результатів війни проти України.

Про це заявив авторитетний австрійський політолог і експерт із питань безпеки Східної Європи Густав Ґрессель в інтерв’ю Укрінформу. "Крім України, Росія тепер не може напасти на ще одну країну. Вони навіть не змогли допомогти Вірменії – ну добре, там вони й не дуже хотіли, – але Асаду допомогти точно хотіли, але вже не могли. Сил не вистачало", - зазначив він.

Отже, за його словами, головне питання: як швидко і за яких умов закінчиться війна проти України. Ґрессель пояснив, що якщо війна завершиться для РФ успіхом або чимось, що можна видати за успіх, то стимул продовжувати буде більшим, адже росіяни почуватимуться переможцями і продаватимуть це внутрішньо як перемогу.

Але, як зауважив експерт, якщо війна завершиться поразкою або результатом, що більше схожий на поразку, то, можливо, їм не захочеться вдаватися до таких ескалаційних маневрів, бо вони не бажатимуть повторення.

"Проблема в тому, що я не бачу в європейців справжнього усвідомлення або рішучості сказати: "Саме тому, що ми тепер уразливі – через можливий відхід Трампа – Україна має перемогти". З Байденом ми ще могли говорити as long as it takes (українською: стільки, скільки потрібно), бо Байден був для нас певною "страховкою". Якщо ж Україна програє, то це прикро, але не екзистенційно. Тепер же проблема в тому, що якщо Україна програє, то наступними під прицілом будемо ми", - розповів політолог.

За його словами, у Європі хоч і є близько 1,5 млн військових, але більшість із них займається бюрократією, працює у навчальних закладах.

"Якщо війна почнеться завтра, то кого того ж вечора можна мобілізувати й відправити на кордон? У багатьох країн є лише один батальйон чи бригада, які можна негайно відправити. Як порівняти, скільки бригад має Україна і скільки б мали ми, то це набагато менше. Ось у чому проблема організації мирного часу: завжди потрібен час, щоб наростити військову міць і бути здатними стримувати", - зазначив Ґрессель.

Водночас, як додав експерт, без американської авіації Європі доведеться те, чого бракує в небі, компенсувати вогневою потугою та присутністю на землі, цього НАТО ніколи не передбачало.

"Ми завжди казали: у нас мало сухопутних сил, зате багато вогневої потужності в повітрі, яка багато що знищує, і тому потрібні менші наземні сили. Тепер ми стикаємося з проблемою, що через відхід ВПС США у нашій вогневій потужності виникає величезна прогалина", - резюмував він.

Війна РФ і НАТО

13 жовтня під час парламентської асамблеї НАТО генсекретар Марк Рютте заявив, що якщо Росія буде "настільки дурною", щоб напасти на НАТО, то це буде відкрита війна між РФ і Альянсом.

За його словами, ймовірна війна між РФ і НАТО відрізнялася б від війни росіян проти України.

