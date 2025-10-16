На Чернігівщині наразі застосовуються три черги погодинних відключень.

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі України в частині областей застосовані аварійні відключення. Як повідомила прес-служба "Укренерго", також в усіх регіонах країни застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Зазначається, що зокрема на Чернігівщині оператором системи розподілу наразі застосовуються три черги погодинних відключень.

В "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись та порадили стежити за повідомленнями на сторінках обленерго.

Як писав УНІАН, сьогодні, 16 жовтня, у низці областей України запровадили екстрені та аварійні відключення світла. Причина запровадження заходів - наслідки російських атак на об'єкти енергетики.

Запровадження екстрених відключень у майже всіх регіонах 15 жовтня викликано дефіцитом потужності в енергосистемі внаслідок ударів Росії по енергооб’єктах. Обсяг виробленої електроенергії був меншим за обсяг її споживання, заявив перший заступник голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

