За словами оглядача, зброя з оптичним прицілом має певні дефекти.

За держконтрактом 2025 року російська компанія "Калашников" передала на фронт окупаційним силам чергову партію снайперських гвинтівок СВ-98. Як пише Defence blog, компанія заявила, що гвинтівки калібру 7,62×54R широко застосовуються в бойових діях.

За інформацією виробника, СВ-98 оснащена вільно підвішеним стволом, що підвищує точність стрільби - особливо при використанні спеціальних снайперських набоїв 7Н1 та 7Н14. Гвинтівка сумісна з повним спектром боєприпасів 7,62×54R і може працювати зі шнелерами-приглушувачами та різними прицілами завдяки планці Picatinny, встановленій на затворній коробці.

Виробник також відзначає, що попит на СВ-98 залишається високим попри те, що гвинтівка була розроблена ще у 1998 році. Її використовують на дистанціях до 1 000 метрів. Окупанти кажуть, що СВ-98 має модульну конструкцією та перевірялася в польових умовах.

Відео дня

Видання додатково зазначає, що система активно застосовується у війні проти України.

Водночас невідомо, скільки саме гвинтівок отримали окупаційні війська. Лише йдеться, що відвантаження - частину "масштабної" поставки для фронту.

Постачання гвинтівок російським структурам

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що постачання російським силовим структурам цих гвинтівок почалося в дрібносерійному форматі ще у 2013 році, у складі снайперського комплексу 6С11. Останній складається з гвинтівки 6В10, оптичного прицілу 1П69 і приладу нічного бачення 1ПН113.

"Що найцікавіше, 6С11, а по суті СВ-98 має безліч претензій. Точність – кульгає. Надійність матеріалів вкрай сумнівна, після відстрілу 50-70 набоїв виявляються дефекти корпусу. Нічник 1ПН113 може дати збій та засліпити стрілка. Власне, гвинтівку потрібно доопрацьовувати та доопрацьовувати, але концерн "Калашников" штовхає цей мотлох у маси", - стверджує Коваленко.

За його даними, не менше проблем мав також АК-12, який у росіян в руках "іржавів на очах, не щодня, а щогодини", а після відстрілу двох ріжків починав "сипатися".

Більше про модернізацію російської зброї

Нагадаємо, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко заявив, що росіяни модифікують засоби повітряного напряму, що зменшує ефективність відбиття атак. За його словами, це стосується, зокрема, балістичних ракет, які після модернізації можуть "відхилятися" від ударів української ППО. Таким чином, ефективність протиракетної оборони України знизилася з 42% до 6%.

Вас також можуть зацікавити новини: