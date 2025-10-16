На Куп’янському напрямку дуже складна ситуація, і, на жаль, поки що вона розвивається не на користь України.
Про це повідомив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін в етері День.LIVE. "На Куп’янську дійсно дуже складна ситуація і, на жаль, розгортається вона поки що не в наш бік. Але треба розуміти, що на сьогоднішній день збільшується взагалі глибина ураження, якою може користуватися ворог", - зазначив він.
За словами Жоріна, зараз дрони долітають вже на 50 км углиб. І це не лише удари по військових, а й по цивільних, транспорту, інфраструктурі, житловим об’єктам.
"Тобто ворог все далі може залітати дронами, наносити удари, причому робить це не тільки по військовій інфраструктурі або об'єктах чи транспорту, а й по цивільних, що безпосередньо призводить до ризиків серед цивільного населення", - сказав заступник командира.
Він підкреслив, що евакуація — це завжди неприємний процес, але до нього треба ставитися надзвичайно серйозно.
"Тим більше, коли це стосується дітей. Якщо ставитися несерйозно до цієї евакуації, може бути так, що потім ми пошкодуємо, і це буде або втрата людського життя, або ці ж самі діти опиняться в полоні російському", - додав він.
Ситуація в районі Купʼянська
Як повідомляв УНІАН, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов заявляв, що ситуація, що склалася в районі Купʼянська, є найскладнішою для Сил оборони на фронті. Ворог не полишає спроб повністю захопити місто.
За його словами, потрібно більш уважно придивлятися до рухів ворога безпосередньо в Купʼянську.
Експерт зазначив, що зараз бої точаться безпосередньо на території міста. Він додав, що хоча й повільно, але ворог просувається.