Ворог все далі може залітати дронами, наносити удари, причому робить це не тільки по військовій інфраструктурі.

На Куп’янському напрямку дуже складна ситуація, і, на жаль, поки що вона розвивається не на користь України.

Про це повідомив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін в етері День.LIVE. "На Куп’янську дійсно дуже складна ситуація і, на жаль, розгортається вона поки що не в наш бік. Але треба розуміти, що на сьогоднішній день збільшується взагалі глибина ураження, якою може користуватися ворог", - зазначив він.

За словами Жоріна, зараз дрони долітають вже на 50 км углиб. І це не лише удари по військових, а й по цивільних, транспорту, інфраструктурі, житловим об’єктам.

"Тобто ворог все далі може залітати дронами, наносити удари, причому робить це не тільки по військовій інфраструктурі або об'єктах чи транспорту, а й по цивільних, що безпосередньо призводить до ризиків серед цивільного населення", - сказав заступник командира.

Він підкреслив, що евакуація — це завжди неприємний процес, але до нього треба ставитися надзвичайно серйозно.

"Тим більше, коли це стосується дітей. Якщо ставитися несерйозно до цієї евакуації, може бути так, що потім ми пошкодуємо, і це буде або втрата людського життя, або ці ж самі діти опиняться в полоні російському", - додав він.

Ситуація в районі Купʼянська

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов заявляв, що ситуація, що склалася в районі Купʼянська, є найскладнішою для Сил оборони на фронті. Ворог не полишає спроб повністю захопити місто.

За його словами, потрібно більш уважно придивлятися до рухів ворога безпосередньо в Купʼянську.

Експерт зазначив, що зараз бої точаться безпосередньо на території міста. Він додав, що хоча й повільно, але ворог просувається.

