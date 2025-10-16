За словами Єрмака, головною темою стали майбутні переговори на рівні лідерів.

Українська делегація зустрілася у Вашингтоні зі спецпосланником президента США по Україні Кітом Келлогом. Про це повідомив керівник Офісу президента США Андрій Єрмак в Telegram.

За його словами, головною темою стали майбутні переговори на рівні лідерів. У зустрічі також брали учать секретар РНБО Рустем Умєров, першим заступник міністра закордонних справ Сергій Кислицея, посолка України у США Ольга Стефанішина та заступник Келлога Джон Коул.

"Важлива розмова напередодні зустрічі президентів України та США - узгодження ключових пріоритетів і акцентів. Щиро сподіваємося на конкретні рішення вже завтра", - додав він.

До цього представники України провели важливу зустріч із Головою Комітету з фінансових послуг Палати представників США - конгресменом Френчем Хіллом. Єрмак розповів, що конгресмен зазначив:

"Поточних санкцій замало, щоб зламати хребет російській економіці. Тіньовий флот дозволяє Кремлю фінансувати війну, продаючи нафту в обхід обмежень. Нафтодолари продовжують перетворюватися на ракети, що летять на українські міста. І президент Трамп готовий до рішучих дій. Але справді досягти значного ефекту можна, діючи тільки синхронно з Європою".

Також Хілл підтримав ідею ЄС про надання Україні позики для закупівлі зброї із залученням заморожених російських активів, яка повертатиметься лише після виплати Росією воєнних репарацій.

Раніще колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що Трамп і Зеленський під час своєї зустрічі обговорюватимуть не лише перспективи можливого продажу крилатих ракет Tomahawk для України.

