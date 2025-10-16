Загалом окупанти застосували 357 засобів повітряного нападу під час нічної атаки.

У ніч проти 16 жовтня було зафіксовано рекордне одноразове застосування балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23 по території України з початку 2025 року. Про це повідомляє російське видання The Insider на основі даних Повітряних сил України.

Зазначається, що в ніч проти 16 жовтня російські окупанти завдали комбінованого удару, зокрема, із застосуванням 26 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, запущених з території окупованого Криму, а також з Курської та Воронезької областей РФ. Також ворог запустив 320 ударних дронів, дві крилаті ракети "Іскандер-К", дві аеробалістичні ракети "Кинджал" і сім керованих авіаційних ракет Х-59.

У виданні додали, що до цього максимальна кількість застосованих ракет "Іскандер-М" за один удар становила 14 одиниць. Такі пуски фіксувалися 24 травня і 10 жовтня 2025 року.

Відео дня

У Повітряних силах заявляли, що основний удар противника припав на Полтавську та Харківську області. Там було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Чому російські ракети "Іскандери" стали частіше влучати

Раніше заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, що Силам оборони України стало важче збивати балістичні ракети "Іскандер" через модернізацію і "піруети", до яких вони вдаються в повітрі. Він додав, що Україні потрібні системи протиракетного захисту.

Також Храпчинський зазначив, що модернізуються не тільки російські ракети, а й корейська та іранська балістика.

