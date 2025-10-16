Росіяни задіяли понад два десятки одиниць броньованої техніки, половину якої тут таки і втратили.

У четвер, 16 жовтня, російські окупанти здійснили нову спробу розширити горловину Добропільского виступу, влаштувавши механізований штурм населених пунктів Шахове та Володимирівка. Ці атаки захлинулися, повідомляє пресслужба корпусу Нацгвардії "Азов".

Зазначається, що у проміжку з 5:30 до 8:00 ранку росіяни кинули в атаку 22 одиниці броньованої техніки. Зокрема у найбільшій колоні, що висунулася з Малинівки, було 11 бойових броньованих машин, включно з танками.

"Підготовку до штурму ворог розпочав заздалегідь. З метою ускладнити мінування маршрутів просування противник виставив спостережні пункти для виявлення та знищення безпілотників Сил оборони України", – повідомили в "Азові".

За словами оборонців, росіяни також змінили звичну тактику наступу. Якщо раніше ворожі колони з піхотою вирушали в атаку із досить значної глибини контрольованої ними території, то цього разу ворог намагався заздалегідь підтягнути техніку ближче до Шахового й заховати її в лісосмузі. Однак цей маневр не залишився поза увагою українських бійців, і ворожу техніку побили артилерією і FPV-дронами ще до спроби сховатися в лісі.

Загалом сьогоднішня атака росіян на Шахове і Володимирівку закінчилася значними втратами для окупантів: з 22 одиниць задіяної техніки 9 було знищено, ще 4 одиниці – пошкоджено.

Як писав УНІАН, сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по одному з навчальних центрів ЗСУ в глибокому тилу. За словами українського військового Сергія Бескрестнова, цей об’єкт був добре замаскований, і дрони над ним не літали, тож виходить, що інформацію про об’єкт росіянам злив хтось зі своїх.

Також ми розповідали про погіршення ситуації на Куп’янському напрямку. За словами заступника командира Третього армійського корпусу Максима Жоріна, російські дрони там атакують вже навіть дуже далекі від фронту логістичні артерії, що ускладнює оборону.

