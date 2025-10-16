Росія діє у Європі так само, як колись робила в Україні, каже Кирило Буданов.

Наразі розширення російсько-української війни на країни Європи не відбувається, однак надалі це можливо. Таку думку під час Kyiv International Economic Forum висловив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає кореспондент УНІАН.

"Географічно по країнах - ні. Через кілька років з максимальною ймовірністю", – сказав Буданов.

Він пояснив, що провокації, які РФ наразі здійснює у Європі, вона вже проводила в Україні на початку війни у 2014 році.

Відео дня

"У мене є мапа, на неї наноситься кожного дня додаткові події, які сталися. І коли на неї дивишся – дуже просто зрозуміти, що відбувається. Ми бачили те ж саме в кінці 2013-2014 роках, один в один. Тільки тоді не було дронів, були трохи інші форми. А все інше є. Починаючи з диверсій й саботажних акцій, завершуючи антинаціональними акціями, проросійськими закликами, що керівництво йде не туди, все не так. Все це було. Просто це повторення того, що відпрацьовано. І на жаль, варто визнати, дуже добре спрацювало", – додав Буданов.

Провокації РФ у Європі: що треба знати

Раніше стало відомо, що на кордоні РФ з Естонією зʼявилися так звані "зелені чоловічки". Аналітики з інституту вивчення війни назвали це "фазою нуль" підготовки РФ до вторгнення у європейські країни.

Вони зазначили, що ця фаза передбачає формування інформаційно-психологічних умов перед відкритими бойовими діями. Зокрема одна зі сторін проводить пропаганду, щоб виправдати майбутню війну, а також дестабілізує ситуацію.

Вас також можуть зацікавити новини: