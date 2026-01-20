У нас не стало менше ракет ППО, але у росіян стало більше ракет під час атак, - Зеленський

За його словами, сьогоднішня атака росіян коштувала для нас, і це лише вартість ракет, близько 80 мільйонів євро.

У України не стало менше ракет протиповітряної оборони, але стало більше ракет у росіян під час атак. Про це в коментарі журналістам сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, яка наразі ситуація з протиповітряною обороною, і чи є дефіцит ракет.

Росіяни почали запускати більше ракет і дронів під час атак

"У нас не стало менше ракет ППО. А стало більше ракет у росіян під час атак. У нас стало трішки більше систем. Набагато більше балістики, яку використовує Росія", - зауважив він.

Зеленський додав, що країна-агресор отримує компоненти "від партнерських країн та від приватного сектору".

"Але треба знижувати їхні можливості виробляти ці ракети. А цього поки що не відбувається. Тому нам потрібно більше ракет, більше ППО. Оскільки балістику вони збільшили, то сьогодні, окрім PAC-3, нічого не працює проти балістики. PAC-3 - я маю на увазі ракети для "Петріотів", - сказав голова держави.

Він наголосив, що росіяни в рази збільшили і кількість "Шахедів", утім Україна збільшила кількість перехоплювачів та мобільних вогневих груп.

"Ми знаходимо інструменти, ми поборемо врешті "Шахеди"… Але що стосується балістики, - поки що ключ тільки в руках Сполучених Штатів Америки. Тому дуже важливо, щоб постачання було вчасне, щоб PURL працювала і партнери допомагали нам купувати відповідні ракети. Від єдності Європи і Америки дуже багато всього залежить в безпеці українців", - підкреслив Зеленський.

Постачання ракет

Крім того, на запитання щодо проблеми з поставками від партнерів, а також щодо реакції президента США Дональда Трампа на терор мирного населення Росією, Зеленський зазначив, що про реакцію йому наразі складно зараз сказати.

"Ми знаємо загальну реакцію, що Америка, президент Трамп хочуть закінчити цю війну. А щодо останньої атаки ми з ним ще не спілкувалися", - сказав він.

Стосовно останнього ворожого обстрілу президент наголосив, що "сьогоднішня атака росіян коштувала для нас - це тільки вартість ракет - близько 80 мільйонів євро".

"Уявіть собі, це вартість цих ракет. І кожного дня ми робимо все, і я роблю все, щоб ми отримували відповідні ракети, відповідний захист для людей", - підкреслив голова держави і додав, що дуже складно знаходити ці ракети та "відвойовувати гроші на ці ракети".

Чим росіяни били по Україні вночі

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 січня росіяни атакували Україну протикорабельною ракетою "Циркон", 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 та 15 крилатими ракетами Х-101; 339 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною було збито/подавлено 342 цілі: 14 Іскандер-М/С-300, 13 Х-101 та 315 БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано було влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

