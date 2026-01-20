У 'Дії' анонсували нові 'революційні' послуги для водіїв: що запрацює найближчим часом

У застосунку "Дія" планують повністю цифровізувати всі послуги для водіїв.

У державному застосунку "Дія" планують запустити онлайн-оформлення "Європротоколу" без виклику поліції, послугу з реєстрації авто після розмитнення в "Дії" та оплату штрафу за парковку в застосунку. Про це в інтервʼю УНІАН розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

"Думаю, що одна з найочікуваніших послуг, яка з'явиться в 2026 році, це оформлення "Європротоколу" в "Дії". Хто водій, і хто стикався, на жаль, з ДТП, добре знають, як це відбувається. Можна витратити пів дня на те, щоб оформити це все", - сказала Коваль.

За її словами, якщо обидва учасники аварії мають обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності власників транспортних засобів, то повідомлення про ДТП можна буде подати в кілька кліків без участі поліції.

"Обидва мають "Дію" і обов'язкове страхування, яке передбачено для того, щоб процес відбувся. Ми будемо анонсовувати ці послуги. Ця послуга з'явиться, якщо не помиляюсь, в першому кварталі цього року", - додала Коваль.

Крім того, в Мінцифри працюють над послугою з реєстрації авто після розмитнення в "Дії".

"Ми говоримо тут про першу реєстрацію. Навіть для тих, хто возить авто з-за кордону, можна буде також оформити це в "Дії" без відвідувань сервісних центрів", - сказала вона.

Заступниця міністра також поділилася про плани реалізувати можливість оплати штрафу за парковку в великих містах. Зараз, за її словами, водій може отримати штраф за парковку і взагалі про нього не знати.

"Взагалі в нас амбітна ціль – цифровізувати повністю 100% послуг для водіїв, тому що це одна з важливих і популярних сфер. Люди активно цим користуються щодня. Будемо продовжувати в цьому напрямку", - підсумувала Коваль.

У грудні 2025 року українці зі статусом учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни отримали можливість повернути кошти за страхування авто онлайн. В "Дії" тоді зазначили, що 50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину - держава.

Раніше премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляла, що уряд дозволив реалізувати спрощену процедуру оформлення незначної дорожньо-транспортної пригоди без необхідності виклику поліції (європротокол) в застосунку "Дія".

