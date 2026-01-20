Як протидіяти, якщо Росія запускатиме тисячу 'Шахедів' на добу: Зеленський відповів

Наразі Україна виробляє тисячу перехоплювачів на добу, і цю цифру треба збільшити вдвічі.

Росіяни намагаються наростити виробництво дронів, щоб мати змогу запускати по Україні до 1000 ударних дронів на добу. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час онлайн-брифінгу.

Як відзначив Зеленський, якщо Росія наростить виробничі спроможності до такого рівня, аби запускати до тисячі "Шахедів" на добу, тоді Україна має подвоїти виробництво відповідних перехоплювачів.

"Ворог хотів це ще минулого року. Не досягли вони такого результату - у середній кількості їх було десь 200-250 на добу. Хочуть зараз до тисячі. Подивимось", - повідомив Зеленський.

Відео дня

За його словами, на поточний момент спроможності ворога дозволяють йому запускати і до 350 ударних дронів на добу.

"Але ми повинні розраховувати на найгірший для нас сценарій, що вони можуть застосовувати, наприклад, тисячу. А у нас повинно бути мінімум два перехоплювача на один "Шахед", - підкреслив Зеленський.

Сьогодні в Україні вже вдається виробляти до однієї тисячі перехоплювачів на добу, але цієї кількості недостатньо, наголосив президент.

Крім того, як він пояснив, наразі перехоплювачів в Україні вироблено більше, ніж є на службі операторів для їх запуску. Тому потрібно мати і належну кількість мобільних груп для запуску відповідних вироблених перехоплювачів.

"В принципі, це завдання знає і Сирський, і це завдання отримав новий очільник Міністерства оборони Федоров", - повідомив Зеленський.

Виробництво "Шахедів" у Росії

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив, що наразі Росія виготовляє близько 400 "Шахедів" різних типів на день, але планує наростити виробництво так, аби щодня можна було застосовувати до 1000 таких дронів.

Водночас за словами експерта Олексія Гетьмана, напрямок перехоплення дронів дійсно треба продовжувати розвивати. Однак окрім дронів-перехоплювачів треба розвивати і складову з легкомоторної авіації.

Вас також можуть зацікавити новини: