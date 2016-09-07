Стрілянина й захоплення заручників в Одесі: поліція уточнила кількість постраждалих та озвучила подробиці (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, пізно ввечері 6 вересня до чергової частини поліції надійшло повідомлення про те, що в Villa le Premier, розташованому у Ванному провулку, стався збройний напад.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група і спецпідрозділ особливого призначення.

У ході встановлення всіх обставин даної події з'ясувалося, що конфлікт виник між двома власниками цього готелю. Для з'ясування стосунків один із власників найняв охоронну фірму з Дніпра, а другий власник - одеське охоронне агентство.

"У ході конфлікту дніпряни закрилися в готелі зсередини, а представники іншої сторони намагалися проникнути в будівлю. В ході штурму готелю представники обох охоронних агентств почали застосовувати вогнепальну зброю", - зазначили у відділі.

За уточненими даними, працівниками поліції було затримано 23 учасники конфлікту, яких доставили в Шевченківське відділення поліції.

"До лікарні доставлено троє потерпілих для надання їм медичної допомоги", - зазначили в главку.

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З місця події вилучено вогнепальну, травматичну зброю та спецзасоби. Всі матеріали направлено на експертизу.

Всі обставини цієї події встановлюються. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, раніше в поліції стверджували, що потерпілих під час конфлікту в Villa le Premier не було.

Відомості про перестрілку внесено до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ст. 296, ч. 4 (хуліганство) Кримінального кодексу України.