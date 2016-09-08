У Кіровоградській області з колонії для особливо небезпечних злочинців зник відомий шахрай (відео)
У Кропивницькому Кіровоградської області з колонії, де утримуються особливо небезпечні злочинці, ніким не помічений утік засуджений за шахрайство кримчанин.
Дмитро Тичков засуджений за кілька фінансових махінацій. Його просто недорахувалися на вечірній повірці, повідомляє ТСН.
Жодного сліду підкопу чи руйнування охоронних споруд у колонії не виявили.
Підозрюють, що "талановитому" злочинцю допомогли працівники колонії. Усі обставини втечі розслідують правоохоронці.
Три роки тому Тичков намагався втекти ще з однієї колонії - за допомогою гелікоптера. Просто з в'язниці він найняв пілота, дав йому координати, а на спортмайданчику намалював посадкове коло. Разом зі спільником устиг заскочити в літальний апарат, але пілот не злетів через погрози охоронців стріляти.
44-річний Тичков - випускник Московського державного університету імені Баумана. Він був засуджений п'ять разів.
У Кропивницькому колонія поділена на дві частини - СІЗО та колонія. Тичков перебував у СІЗО, перевірка виявила його відсутність ще 6 вересня. Припускають, що він прямує до Криму.