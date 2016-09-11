На польському кордоні знайшли загиблого українця, прикордонники перевіряють його причетність до контрабанди
11:42, 11 вересня 2016Інциденти
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Держприкордонслужба перевіряє можливу причетність до контрабанди загиблого в Польщі українця.
В Польщі біля кордону з Україною знайшли загиблого українця / dpsu.gov.ua
Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.
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"Днями стало відомо, що на території Польщі, недалеко від кордону з Україною, був виявлений МЛА, а згодом на цьому напрямку було знайдено тіло людини, попередньо громадянина України", - йдеться в повідомленні.
Держприкордонслужба України спільно з польськими колегами перевіряє інформацію про можливу причетність загиблого до контрабандної діяльності.
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