На польському кордоні знайшли загиблого українця, прикордонники перевіряють його причетність до контрабанди

Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.

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"Днями стало відомо, що на території Польщі, недалеко від кордону з Україною, був виявлений МЛА, а згодом на цьому напрямку було знайдено тіло людини, попередньо громадянина України", - йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба України спільно з польськими колегами перевіряє інформацію про можливу причетність загиблого до контрабандної діяльності.