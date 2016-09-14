Пожежу в електромережі Подільсько-Воскресенського мосту ліквідовано – ДСНС (відео)

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС м. Києва, пожежу було ліквідовано о 20:39 чотирма одиницями спецтехніки та 20 пожежними.

У відомстві зауважили, що представники компанії «Київенерго» прибули за викликом на місце події через 50 хвилин, але потім з‘ясувалося, що вони не мають відношення до цього об‘єкту, оскільки він належить «Київміськбуду», і відповідно його енергетики мають вживати дії щодо знеструмлення мережі або перевірки, чи ці мережі знеструмлені.

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У столичному управлінні ДСНС наголосили, що через такі неузгодження було втрачено час, оскільки ризикувати життям та здоров‘ям пожежних не було сенсу. Після вжиття відповідних дій з боку електриків загоряння, що розповсюдилося на площу 15 кв. м, було ліквідовано впродовж 4 хвилин. Внаслідок інциденту жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві на недобудованому Подільсько-Воскресенському мості загорілися електричні кабелі. Інформація про загоряння надійшла до столичного управління ДСНС близько 19:00. Повідомлялося, що пожежні підрозділи не могли приступити до гасіння вогню, оскільки електричні кабелі були під напругою.