Поляк намагався вивезти з України незадекларовані мачете

Сьогодні вночі 16 вересня у пункті пропуску «Краковець» на Львівщині у громадянина Польщі вилучили два мачете.

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Про це повідомляє прес-служба Мостиського прикордонного загону, передає ZAXID.NET.

«Під час перевірки автомобіля Audi 37-річного поляка, який виїжджав з України, під переднім водійським сидінням було виявлено два ножі (мачете) зовні схожі на холодну зброю загальною довжиною 570 мм», - йдеться у повідомленні.

Чоловік не декларував жодних предметів та товарів, а також не мав відповідних дозвільних документів на зброю.

Прикордонники викликали до місця події представників Національної поліції, які вилучили знахідку.