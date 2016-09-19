На Донеччині судитимуть жінку-поліцейського, яка п'яною насмерть задавила подругу в гаражі (фото)

Як повідомляє прокуратура Донеччини, трагедія сталася 27 липня в одному з гаражів автогаражного кооперативу «Юпітер» в Краматорську.

38-річна жінка-рядовий поліцейського взводу полку патрульної служби поліції особливого призначення «Миротворець» Головного управління Національної поліції в Київській області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, грубо порушуючи вимоги правил дорожнього руху, скоїла наїзд на 35-річну подругу.

Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень потерпіла загинула на місці.

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Дії обвинувачуваної кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

На даний обвинувальний акт прокуратурою Донецької області скеровано до суду для розгляду по суті.