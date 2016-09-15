Встановлено особи всіх загиблих у Миколаєві шляховиків та водія BMW, що їх збив (відео)

Як повідомляє місцеве видання «Новости-N», йому вдалося встановити особи всіх загиблих.

Це Леонід Дерій, Михайло Слєпухов, Віктор Михайличенко та В'ячеслав Скляренко. За даними «Новостей-N», Скляренку вчора, 14 вересня, виповнилося 30 років.

Дерій пропрацював на підприємстві більше 40 років, йому було близько 70 років. Ще двом робочим приблизно по 30-35 років.

Місце події вже відвідали родичі загиблих. "Їх стан важко описати", - зазначає видання.

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У свою чергу, за даними видання, за кермом машини був чоловік на ім'я Дмитро Кононенко 1985 року народження.

Він є жителем Миколаєва, працює механіком на суднах закордонного плавання. У кінці серпня повернувся з чергового рейсу.

Автомобіль, на якому було скоєно смертельне ДТП, йому не належить - він зареєстрований на його матір.

При цьому Кононенко заперечує свою провину. На допиті в поліції він заявив, що не був за кермом автомобіля, а BMW у нього викрали.

Яким чином він опинився на місці події в нетверезому стані і з голим торсом, а також чому тікав, затриманий виразно пояснити не міг.

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Поліцейські організували процедуру впізнання водія очевидцями події.

Зазначається, що в його крові було виявлено 1,68 проміле алкоголю, що відповідає середньому ступеню сп'яніння.

Згідно з медичними довідниками, при такому рівні алкоголю в крові «їхати просто неможливо, оскільки очі втрачають здатність добре бачити за кермом. При цьому дуже сильно погіршується зір, зате збільшуються такі фактори, як розслабленість і нахабна самовпевненість. Координація та рівновага повністю втрачається, порушується реакція, стиль водіння стає максимально ризикованим. При такому ступеню сп'яніння людина стає злою й сумною, порушується координація руху, порушується рівність ходи. Деякі люди можуть вести себе дуже агресивно, аж до бійки. На цій стадії зазвичай виникають проблеми з пам'яттю».

За словами очевидців події, після наїзду на чотирьох співробітників дорожньої служби винуватець кинув автомобіль і намагався втекти, але його наздогнали небайдужі громадяни.

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"Удар був такої сили, що ми подумали, що щось вибухнуло. У нас діти прокинулися від цього звуку", - розповіла «Новостям-N» мешканка однієї з багатоповерхівок по вулиці 8 Березня.

За її словами, вийшовши на балкон, вона побачила людей в помаранчевих жилетах, що лежали на проспекті, а автомобіль BMW стояв далі.

"Водій вискочив з машини і кинувся бігти, його почали наздоганяти люди", - каже жінка.

Наздогнати водія вдалося у дворах, де він намагався сховатися на даху гаражів. Розгнівані перехожі накинулися на винуватця і "ледь не розірвали його на шматки". Водієві нічого не залишалося, як повернутися назад і сховатися в своєму автомобілі.

Як зазначає ЗМІ, і після цього обурені люди деякий час розхитували і штовхали машину. Заспокоїти розлючених перехожих вдалося лише прибулим на місце поліцейським.

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Нагадаємо, вранці в четвер на Центральному проспекті (Леніна) біля перетину з вулицею Шосейною (Фрунзе) в Миколаєві автомобіль BMW на високій швидкості, набагато більше 100 кілометрів на годину, врізався в групу робітників, що наносили дорожню розмітку.

В результаті аварії четверо робітників загинули на місці події. Затриманому водієві загрожує від 5 до 10 років в'язниці за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).