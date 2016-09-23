Пожежу в Москві гасили 14 годин, загинули 8 співробітників МНС (фоторепортаж)

Площа пожежі склала чотири тисячі квадратних метрів, це можна порівняти з половиною футбольного поля, повідомляє Meduza.

На Амурську вулицю приїхали близько 150 пожежників; пізніше число співробітників МНС, які брали участь у гасінні, збільшилася майже вдвічі. Пожежу гасили близько 14 годин.

При гасінні пожежі загинули вісім співробітників МНС. Всі вони перебували на даху, коли він обвалився. Пожежні піднялися на дах, щоб «встановити водяну завісу для охолодження газових балонів і компресорів, які могли вибухнути будь-якої миті», - заявили в МНС. Під час обвалення пожежники «виштовхали з епіцентру своїх товаришів, які теж могли впасти вниз».

МНС спершу визнавала тільки загибель двох осіб, а про решту говорила, що з ними втрачено зв'язок. Незабаром з'ясувалося, що загинули всі вісім рятувальників, про які повідомляли агентства.

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У страховій компанії «Согаз» заявили, що МНС страхує кожного пожежного на суму 2,3 мільйона рублів.

За неофіційною інформацією, займання сталося через використання обігрівачів.

Слідчий комітет РФ завів кримінальну справу. Її порушили за частиною 3 статті 219 КК РФ («Порушення вимог пожежної безпеки»). Ні про які підозрюваних мови поки не йде. Слідчі вилучили документацію компанії «Склади Вікторія», якій належить приміщення.