На Львівщині легковик врізався в дерево: одна особа загинула, п’ятеро травмовані

На Львівщині внаслідок зіткнення автомобіля Mercedes-Benz Е220 з деревом на місці події одна особа загинула, п’ятеро зазнали травм.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 24 вересня о 23.45 поблизу міста Радехів.

Водій автомобіля Mercedes не впорався із керуванням, іномарка з'їхала в кювет, де зіткнулася з деревом.

Від отриманих травм на місці ДТП помер 18-річний пасажир автомобіля, водія та чотирьох пасажирів легковика з травмами госпіталізовано. Постраждалі – жителі села Куликів Радехівського району віком 22-48 років.

Всі обставини автоподії встановлюються. Проводиться дослідча перевірка.