У "Борисполі" затримали болгарина, який перебував у міжнародному розшуку

Прикордонники у міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримали 43-річного громадянина Болгарії, який входив до складу злочинного угруповання і перебував у міжнародному розшуку.

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Як повідомляє Державна прикордонна служба України, чоловіка було затримано вчора під час оформлення пасажирів рейсу «Софія-Київ» в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу.

Злочинець з початку вересня 2016 року знаходився у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Бельгії для притягнення до кримінальної відповідальності за участь в організованій злочинності, розбійних нападах, грабежах, торгівлі викраденими автомобілями. Злочини вчинялись на території Бельгії протягом 2015-2016 років.

Затриманого передано підрозділу Національної поліції, вживаються заходи згідно з чинним законодавством України.