Головний поліцейський Дніпра розповів про мотиви вбивці патрульних

Про це повідомив начальник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс в ефірі "5 каналу".

"Патрульний сів в автомобіль для оформлення постанови про порушення правил дорожнього руху, вбив у планшет його дані, щоб перевірити по базі. Він побачив, що патрульний це робить, оскільки він перебував у розшуку за ст. 146 КК України, він підійшов до нього, наставив на нього пістолет і попросив віддати документи і відкласти табельну зброю патрульного поліцейського. Патрульний відмовився відкласти табельну зброю – і злочинець вбив його і заволодів його табельною зброєю. Також він відкрив вогонь у напарника, по дівчині", - розповів Богоніс подробиці перестрілки.

Читайте такожВбивця патрульних в Дніпрі забарикадувався в житловому будинку, поліція веде переговори - очевидці (відео)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Дніпрі екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення, вона померла в лікарні. Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова. Проживав в місті Торез Донецької області.

З 2015 року перебував у розшуку за приховування від органів прокуратури. Тоді йому інкримінували незаконне позбавлення волі або викрадення людини, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, створення злочинної організації.