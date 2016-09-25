Головний поліцейський Дніпра розповів про мотиви вбивці патрульних

17:08, 25 вересня 2016
Інциденти
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Олександр Пугачов, який підозрюється у вбивстві двох патрульних в Дніпрі, боявся, що правоохоронці побачать у поліцейській базі, що він знаходиться у розшуку.

убийство патрульного / ГУ Нацполиции

Про це повідомив начальник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс в ефірі "5 каналу".

"Патрульний сів в автомобіль для оформлення постанови про порушення правил дорожнього руху, вбив у планшет його дані, щоб перевірити по базі. Він побачив, що патрульний це робить, оскільки він перебував у розшуку за ст. 146 КК України, він підійшов до нього, наставив на нього пістолет і попросив віддати документи і відкласти табельну зброю патрульного поліцейського. Патрульний відмовився відкласти табельну зброю – і злочинець вбив його і заволодів його табельною зброєю. Також він відкрив вогонь у напарника, по дівчині", - розповів Богоніс подробиці перестрілки.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Дніпрі екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення, вона померла в лікарні. Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова. Проживав в місті Торез Донецької області.

З 2015 року перебував у розшуку за приховування від органів прокуратури. Тоді йому інкримінували незаконне позбавлення волі або викрадення людини, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, створення злочинної організації.

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