Вбивство патрульних у Дніпрі: Геращенко розповів, скільки часу займе слідство

Олександр Пугачов, який убив двох патрульних поліцейських у Дніпрі, повинен отримати довічне ув'язнення. Про це заявив народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко, передає "112 Україна".

"У мене є повне переконання, що злочинець за вбивство двох поліцейських повинен отримати найвищу міру покарання – довічне ув'язнення. Йому нема чого бути серед людського суспільства", - сказав Геращенко.

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Геращенко повідомив, що незважаючи на те, що Пугачов заперечує свою провину і заявляє, що у нього інше прізвище, є незаперечні докази того, що він винен.

"Будь-який злочинець буде заявляти, що це не він, я не я, хата не моя. Є докази, є факти. Є відео, як він убив поліцейських. Є запис на нагрудній камері патрульного. У нього куля в тілі, яка випущена з пістолета патрульного. Які ще потрібні докази?" - сказав нардеп.

За прогнозами Геращенка, слідство повинно тривати не більше кількох місяців.

"Зважаючи на те, що доказів, які викривають Пугачова більш, ніж достатньо, як мінімум у скоєному вчора подвійному вбивстві, я думаю, що слідство займе не більше пари місяців, може, кілька місяців. У будь-якому випадку ця людина буде перебувати в цей час під вартою, ми впевнені, що суд не буде обирати альтернативних заходів, застави і т. д.", - сказав Антон Геращенко.