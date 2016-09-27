Кременчуцькі патрульні затримали групу грабіжників-іноземців, один з них загинув у ДТП під час погоні

За словами потерпілої, біля неї зупинився автомобіль Daewoo, з якого вийшли двоє чоловіків і запитали, як проїхати до міста Кропивницький. Поки жінка пояснювала маршрут одному з них, інший заволодів її сумкою. Потім зловмисники сіли в автомобіль і на великій швидкості зникли з місця події.

Повідомлення про аналогічний злочин в іншій частині міста вже надходило до поліції цього самого дня близько 10-ї години ранку.

На цей раз потерпіла запам'ятала номер автомобіля, на якому зникли грабіжники.

Весь особовий склад поліції Кременчука було орієнтовано на затримання зловмисників.

Один з екіпажів патрульної поліції помітив вказане авто і почав переслідування.

На вимогу поліцейських зупинитися, водій Daewoo не реагував, навпаки, додавав швидкість, намагався втекти, створюючи аварійні ситуації.

На під'їзді до міста Олександрія водій переслідуваного автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з мікроавтобусом Ford Transit.

У результаті зіткнення водій Daewoo, житель Дніпропетровської області, загинув на місці, а три людини, які перебували з ним в автомобілі, з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені до Олександрійської районної лікарні.

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Попередньо встановлено, що дані особи є громадянами Грузії. "Вони прибули до України в середині серпня поточного року. Зараз встановлюється мета приїзду чоловіків до України та перевіряється причетність до аналогічних злочинів на території держави», - повідомив Руслан Бірюков, заступник начальника Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Ведеться досудове розслідування.

Як раніше повідомляв УНІАН, У Кременчуці вночі 1 вересня офіс відділення "Сбербанку" (колишнього "Сбербанку Росії") на вулиці Небесної Сотні облили червоною фарбою й розбили вікна.