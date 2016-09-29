Від отруйного алкоголю з Харківщини почали сліпнути люди

Про це пише Житомир.info.

Як повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Житомирській області, керівник податкової міліції Іван Гілета, потерпілі купили алкоголь у свого знайомого, який замовив сурогатну горілку в інтернеті у 10-ти літрових тетрапаках. Підозрюваного затримали. Продавцю отруйного алкоголю загрожує до 5 до 10 років за ґратами.

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Між тим перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан у коментарі «Радіо 24» повідомив, що оперативники ДФС затримали підозрюваного у розповсюджувані отрути на Миколаївщині, повідомляє Zaxid.net.

«Вам ексклюзивно можу повідомити про те, що кілька годин тому ми затримали у Миколаївській області особу, яка займалася розповсюденням цієї горілки. Зараз з ним ведуться слідчі дії. Таким чином нам вдалося зупинити не тільки Харківську, але й миколаївську гілку розповсюдження сурогату».

На питання про те, якими будуть подальші дії ДФС він заявив, що наразі усі сили правоохоронців направлені на вилучення з обігу контрафактної горілки, для запобігання новим отруєнням. У ДФС таком займаються документуванням випадків і пошуком нових ймовірних каналів збуту сурогату. За даними Сергія Білана під час затримання організаторів виготовлення отрути вилучили понад 4 тис. тонн підробленої горілки.

Таким чином жертвами сурогатної горілки стали 36 людей: 24 летальні випадки на Харківщині, 5 – на Донеччині, 4 – на Миколаївщині, 2 – на Луганщині та 1 – на Житомирщині.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що співробітники спецпідрозділу СБУ «Альфа» і Харківської обласної прокуратури провели операцію з затримання організаторів виготовлення сурогатного алкоголю, який спричинив масове отруєння і смерті людей в регіоні.

Як повідомлялося, за період з 21 по 29 вересня 2016 року в Харківській області зареєстровано 58 випадків отруєнь сурогатами алкоголю. Із загальної кількості постраждалих 25 осіб померли. П’ятеро осіб померли також на Донеччині, двоє – на Луганщині.