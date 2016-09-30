У Харкові невідомі підірвали гранату біля аптеки

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України у Харківській області, інформація про подію, що сталася на вулиці Тракторобудівників, 105, надійшла до Московського відділу поліції сьогодні, 30 вересня, о 00:35.

За відомостями поліції, на місце події виїжджали працівники територіального відділу поліції, були вилучені речові докази. Від дій зловмисників ніхто не постраждав. Попередньо встановлено, що невідомі кинули в напрямку аптеки гранату, яка вибухнула, не долетівши до приміщення.

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Внаслідок вибуху були розбиті вікна приміщення аптеки. Зараз вживаються заходи для затримання злочинців.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 10 років позбавлення волі.