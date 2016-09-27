На Чернігівщині у приватному будинку стався вибух: рятувальники кажуть, що це міг бути постріл з РПГ-26

Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Згідно з повідомленням, у м. Бахмач сьогодні вночі в господарстві по вул. Котляревського, 69 стався вибух невстановленого вибухонебезпечного предмета (рятувальники припускають, що це був вистріл із РПГ-26).

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Внаслідок вибуху пошкоджено паркан, стіни та вікна житлового будинку. Загиблих та травмованих немає. За фактом вибуху проводиться перевірка.

Як раніше повідомляв УНІАН, У Херсонській області в селі Федорівка біля школи співробітники Держприкордонслужби та Національної поліції виявили схованку з вибухівкою.