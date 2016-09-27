На Чернігівщині у приватному будинку стався вибух: рятувальники кажуть, що це міг бути постріл з РПГ-26
10:43, 27 вересня 2016Інциденти
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На Чернігівщині пошкоджено приватний будинок від вибуху протитанкової гранати.
За версією рятувальників, детонувати міг снаряд РПГ-26 / guns.allzip.org
Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Згідно з повідомленням, у м. Бахмач сьогодні вночі в господарстві по вул. Котляревського, 69 стався вибух невстановленого вибухонебезпечного предмета (рятувальники припускають, що це був вистріл із РПГ-26).
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Внаслідок вибуху пошкоджено паркан, стіни та вікна житлового будинку. Загиблих та травмованих немає. За фактом вибуху проводиться перевірка.
Як раніше повідомляв УНІАН, У Херсонській області в селі Федорівка біля школи співробітники Держприкордонслужби та Національної поліції виявили схованку з вибухівкою.
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