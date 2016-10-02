В Одесі "замінували" Будинок профспілок: поліція не пускає мітингарів на Куликове поле

Як повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Дарина Ярчук, о 15.40 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від невідомого про те, що Куликове поле і Будинок профспілок заміновані.

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«На місце виїхала слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехніки, кінологи. Місце оточене співробітниками поліції. Проводиться перевірка», - зазначила вона.

Наразі біля Куликового поля зібралося кілька десятків людей, які заявляють, що прийшли вшанувати пам'ять тих, хто загинув у Будинку профспілок 2 травня 2014 року.

Зараз вони проводять мітинг біля оточення поліції. Вони принесли велику розтяжку, на якій написано: «2 травня 2014 року сталося масове вбивство одеситів. Вимагаємо притягнути вбивць до суду». Присутні принесли з собою прапори Одеси і чорні кулі.

На Куликове поле також прибули представники патріотичних організацій, які періодично скандують «Слава Україні!». Опоненти скандують: «Не забудемо, не пробачимо!», дехто вигукує: «Бандерівські біси, геть з Одеси».

Жінка, яка веде мітинг, використовує гучномовець. Учасники акції також вмикають урочисто-сумну музику, голосно перераховують імена загиблих.

Опонентів розділяє ланцюг правоохоронців.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300.

Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

На даний час у Малинівському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста.

На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро тримаються під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.