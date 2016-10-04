У Львові на відремонтованій вулиці фура провалилася під асфальт (фото, відео)

Про це повідомив на сторінці спільноти "Варта-1" у Facebook активіст та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, передає ТСН.

"Вул. Стуса - провалилася фура, рух ускладнено", - йдеться в повідомленні.

Також місцеві мешканці нарікають, що через дощ у Львові каналізація не справляється з потоком води. Зазначимо, вулицю Стуса, де планують запустити трамвай до Сихова, відкрили після капітального ремонту у серпні.

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Як повідомляв УНІАН, на наприкінці вересня густий туман став причиною смертельних ДТП між селами Рясне-Руське і Бірки Яворівського району недалеко від Львова.



