У Львові на відремонтованій вулиці фура провалилася під асфальт (фото, відео)
10:53, 04 жовтня 2016Інциденти
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У Львові на відремонтованій вулиці Стуса під асфальт провалився вантажний автомобіль.
У Львові фура провалилася під асфальт / "Варта 1", Facebook
Про це повідомив на сторінці спільноти "Варта-1" у Facebook активіст та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, передає ТСН.
"Вул. Стуса - провалилася фура, рух ускладнено", - йдеться в повідомленні.
Також місцеві мешканці нарікають, що через дощ у Львові каналізація не справляється з потоком води. Зазначимо, вулицю Стуса, де планують запустити трамвай до Сихова, відкрили після капітального ремонту у серпні.
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Як повідомляв УНІАН, на наприкінці вересня густий туман став причиною смертельних ДТП між селами Рясне-Руське і Бірки Яворівського району недалеко від Львова.
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