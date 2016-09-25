Густий туман став причиною двох смертельних ДТП під Львовом (фото)

Про це йдеться у повідомленні "Варти1" на сторінці у ВКонтакте.

"Між с.Рясне- Руське та с.Бірки. На трасі навпроти "Термінал А" збито людину на смерть (зі слів свідків). Фольцваген т4 білий", - йдеться у повідомленні. У коментарях користувачі додають, що аварія сталася через густий туман.

Інша ДТП сталася біля готелю "Катерина" біля Львова. Там, за повідомленнями очевидців, через густий туман зіткнулися фура та "Опель кадет".

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"Водій на місці. Об'їзна Львова - дуже сильний туман. Біля Катерини ДТП. Фура і Пасат. Будьте обережні. Зі слів свідків: "Опель кадет" врізався в фуру. Водій і передній пасажир на смерть. Позаду сиділа жінка (свідки кажуть, вагітна) і дитина - вони в шоковому стані. Навколо жінки багато крові", - розповідають очевидці.