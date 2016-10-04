У Дніпрі розстріляли авто бізнесмена

Поліція Дніпра встановлює всі обставини стрілянини, яка сталася 3 жовтня на вулиці Чиркова поблизу торгівельного комплексу, повідомляється на сайті поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці уточнюють, що інцидент стався сьогодні о 7:20.

"Невідомий чоловік здійснив кілька пострілів по броньованому автомобілю "Ауді", в якому знаходився директор торгівельного комплексу м. Дніпра. Після цього зловмисник поїхав з місця події", - йдеться к повідомленні.

Читайте такожНа Львівщині невідомі кинули бойову гранату на подвір‘я директора комунального підприємства

Під час огляду місця події на правій пасажирській двері було виявлено три кульових отвори.

Наразі проводяться розшукові заходи для встановлення та затримання нападника. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 24 червня близько 3-ї години ночі невідомий кинув гранату у двір приватного будинку в Амур-Нижньодніпровському районі міста.