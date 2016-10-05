"Її хотіли викрасти": з'явилися подробиці нападу на депутата від БПП під Харковом

Як розповіли у "головкомі", до поліції звернувся 76-річний чоловік постраждалої, передає NewsRoom.

Виїхавши на місце події, силовики незабаром знайшли викрадений смартфон, який зловмисники викинули неподалік. Як виявилося, від удару в обличчя Львова знепритомніла, проте нападники все одно зв'язали їй руки і заклеїли рот.

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"Її явно хотіли викрасти і вимагати викуп, бо мамі зв'язали руки і вимагали ключі від машини, хотіли її забрати. Я випадково злякав нападників, коли під'їхав та освітив місце фарам. Зараз вона не в дуже хорошому психологічному стані, але тримається", - розповів син потерпілої.

Інформація про подію внесена до ЄРДР за статтею 187 (розбій) КК України. Якщо зловмисників знайдуть, їм буде загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Харківській області невідомі побили і пограбували депутата облради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Ольгу Львову.