Правоохоронці зупинили цілий літак цигарок, який хотіли нелегально перегнати до Румунії (фото)

Як повідомляє прокуратура Київської області, в ніч на 7 жовтня вона спільно з співробітниками СБУ в рамках кримінального провадження, зареєстрованого за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, проведено огляд місця події.

Під час огляду місця події вилучено літак Ан-2 та 125 тисяч пачок цигарок російського виробництва без марок акцизного збору.

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В літаку перебувало 2 пілота, які мали здійснити перевезення товару до Румунії, не маючи дозволу органу управління повітряним рухом на виліт із території України.

Наразі триває огляд місця події, встановлюється причетність службовців Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби.