У Херсоні через вікно кафе застрелили кримінального авторитета (фото)

Як повідомляє Головне управління поліції в Херсонській області, вбивця вистрілив картеччю з вулиці через вікно. Смертельне поранення припало на голову.

В той момент жертва сиділа за столом у компанії ще одного чоловіка. Вбивця зник у невідомому напрямку.

Поліція отримала повідомлення про вбивство о 20:10. Експерти-криміналісти з'ясували, що постріли було зроблено з обрізу мисливської гладкоствольної рушниці.

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Тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення особи зловмисника та його затримання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Речниця поліції Херсонської області Олена Ренкас зазначила в ефірі телеканалу «112 Україна», що поліція розглядає всі версії вбивства чоловіка.

«Працює слідчо-оперативна група й розглядаються всі версії щодо скоєного злочину, проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи, яка могла скоїти цей злочин», – сказала вона.

На питання щодо інформації, що вбитий начебто є місцевим кримінальним авторитетом, Ренкас зазначила, що він «був засуджений і відомий у певних кримінальних колах, не більше».