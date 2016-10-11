В Одесі біля будівлі УСБУ чоловік обстріляв маршрутку, яка не зупинилася (видео)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні поліції в Одеській області, близько 11:00 на перехресті вулиць Катерининської та Єврейської біля будівлі управління Служби безпеки України в області, молодий чоловік намагався зупинити пасажирський мікроавтобус, а коли той не зупинився, дістав травматичний пістолет і почав по ньому стріляти.

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Зловмисника затримали фахівці, які несуть службу біля управління СБУ.

Як зазначили в главку, попередньо встановлено, що чоловік стріляв з пристрою для відстрілу гумових куль. Постраждалих немає.

На даний час встановлюються обставини пригоди.

Зазначимо, що саме на перехресті Катерининської та Єврейської 27 вересня вщент згоріла маршрутка.

Рівно рік тому, 27 вересня 2015 року біля одного з входів у будівлю одеського УСБУ, розташованому саме на цьому розі, стався потужний вибух, який було визнано терактом.