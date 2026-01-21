Армії окупантів передали партію '‎незамінних'‎ для наступу інженерних танків (відео)

Машина розгородження третього покоління базується на платформі танка Т-90.

Окупаційній армії РФ передали нову партію інженерних машин розгородження (інженерних танків) ІМР-3М. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив "‎УралВагонЗавод"‎.

Машина розгородження третього покоління базується на платформі танка Т-90 з посиленим рівнем протирадіаційного захисту. За словами росіян, така техніка є особливо затребуваною у війні проти України, оскільки дозволяє ліквідувати загородження.

Росіяни назвали ІМР-3М "‎незамінною"‎ для великих наступальних операцій, адже вона може виконувати дуже широкий спектр завдань.

Машина несе на собі універсальний бульдозерний відвал з гідроприводом. ІМР-3М оснащена телескопічною стрілою, яка виконує функції маніпулятора, грейфера та ковша.

Колійний мінний трал з електромагнітною приставкою дає змогу ІМР-3М самостійно долати мінні поля та створювати проходи в мінних загородженнях.

Як і основні бойові танки, машини ІМР-3М оснащуються комплексами радіоелектронної боротьби і додатковим антидроновим захистом.

Росіяни навіть оприлюднили відео, на якому вихваляють свою машину.

Постачання нової бронетехніки армії РФ

Російська армія постійно отримує свіжі партії нової або модернізованої бронетехніки. Зокрема, на початку року УНІАН повідомляв, що російським військам відправили нову партію основних бойових танків (ОБТ) Т-90М "Прорив". Це остання на сьогодні модифікація танка Т-90, який своєю чергою є модернізованим Т-72.

А ще раніше повідомлялося, що російській армії передали нову партію важких вогнеметних систем "Солнцепьок". На одній із переданих машин можна бачити ‎лозунг у дусі сталінських часів – "За Кириллова!". Ймовірно, йдеться про ліквідованого Україною начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.

